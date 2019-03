"Vingruma" Dāvis: Ja noskriesi tikai 10 minūtes, neviens jau to nezinās... Cīņa ar sevi!

Sajūtas bija pavisam citas, ieejot zālē vienam pašam. Nav neviena, kas dzen uz priekšu un neļauj apstāties. Programma saka, ka iesildoties jāskrien pa celiņu 15 minūtes. Bet, ja noskriesi tikai 10 minūtes, neviens jau to nezinās. Un te sākas tā īstā lieta – cīņa ar sevi. Saproti, ka dari jau to visu priekš sevis, nevis Vingruma maratona vai trenera. Šo domu domājot, pat centos aizvadīt nedaudz intensīvākus treniņus nekā iepriekšējā nedēļā.

Šonedēļ ķēros klāt arī pie sava otra izaicinājuma, proti, iet sportot no rītiem un mosties ar pirmo modinātāju. Esmu daudz dzirdējis, ka labs sportiņš no rīta dod lielu enerģiju visai atlikušajai dienai. Man tā gluži nebija. Ja līdz pusdienlaikam vēl bija viss forši un, iespējams, enerģijas arī bija vairāk kā parastā rītā, tad uz dienas otru pusi jau sāka baterijas tukšoties. Arī muskuļi lika sevi manīt. Iespējams, ka no rītiem jāņem nedaudz vieglāk tas treniņš.