Šo vārdu teicējs bija Ernests Bernis — ABLV vadītājs, akcionārs un smadzeņu centrs vienā personā. Viņš uzskatīja, ka daži regulatora ierēdņi nevar pierādīt nodarījumu, bet nepamatoti cenšas uzspiest sodu. (“Jā, brīžiem sarunas notika emocionālā gaisotnē, to nevar noliegt, taču banka nebija gatava parakstīties par to, ko nebija izdarījusi,” viņš paskaidro Re:Baltica).

Pusgadu vēlāk banka bija mirusi, bet cīņas otrais cēliens tikai sākās. Vispirms par to, kā likvidēt, bankai tiekot pēc sev vēlamā risinājuma – “kontrolētas pašlikvidācijas”, kuras formālais iemesls bija neļaut to saplosīt bēdīgu slavu ieguvušiem maksātnespējas darboņiem.

Fakti liek to apšaubīt.

Putniņa uzdevums, pakāpjoties no vietnieka uz FKTK vadītāja amatu, bija tikt galā ar skandāliem, ko radīja Latvijai neproporcionāli lielais nerezidentu banku bizness. Dolāru norēķiniem tām bija palikusi tikai viena Rietumu partnerbanka. Acu pievēršana uz biznesa netīro daļu bija apnikusi arī ASV, bet gaisotnē pēc Krievijas – Ukrainas kara sākšanās tas bija pēdējais, kas Latvijai nepieciešams.

Tā vietā FKTK pēc pārbaudes noslēdza administratīvu izlīgumu. Pamatojums — tieša sankciju pārkāpšana nav konstatēta, bet par trūkumiem naudas atmazgāšanas novēršanā banka jau iepriekšējā gadā saņēmusi sodu un tai dots laiks laboties. ABLV ne tikai izspruka no smagāka soda, tā vietā investējot kontroles sistēmās, bet līgums arī aizliedza FKTK par šo lietu runāt bez bankas rakstiskas piekrišanas.

Saprazdami, ka beigas ir pienākušas, ABLV akcionāri cīnījās par iespēju nokopt galus tā, kā grib paši. Pateicoties ziedojumiem dažādām partijām un kultūras mecenātismam, ietekmīgu draugu bankai nav trūcis. Tagad tiem bija pievienojies arī uzraugs. Uz to norāda vismaz četri apstākļi, no kuriem daži iepriekš nav bijuši plašāk zināmi.

18. februārī, kad viena no Eiropas banku uzraudzības struktūrām balsoja par ierobežojumiem, paverot ceļu ECB gala lēmumam, no visām dalībvalstīm pret bija tikai viena balss — Putniņa. Šie balsojumi ir slēgti, tāpēc Putniņa rīcība un tās iemesli publiski nav bijuši ne zināmi, ne iztirzāti. “Cilvēks, kas jums šo ziņu – ja tā vispār atbilst patiesībai – ir nopludinājis, ir pārkāpis likumu,” bija vienīgā Putniņa atbilde par jautājuma būtību. “Jūs varat mīcīties pa savām nelikumībām, kā jūs šīs informācijas saņemat – negribu, lai man ar to būtu jebkas kopīgs. Komentējat, kā vēlaties.”