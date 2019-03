Dzelzceļa "Rail Baltica" posma caur Rīgu būvprojektēšanai pieteikušies divi pretendenti

Savukārt 5.martā tika atvērti piedāvājumi iepirkumam "Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam Vangaži-Salaspils-Misa posmā". Tajā piedāvājumus iesniedza trīs starptautiskas personu apvienības - "Obermeyer Planen + Beraten GmbH - Prointec S.A.", kas piedāvā darbus veikt par 10,733 miljoniem eiro, Association of Egis Rail SA, DB Engineering & Consulting GmbH and Olimps Ltd", kas piedāvā darbus veikt par 12,024 miljoniem eiro, un "IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. and Ingenieria y Economia del Transporte S.M.E. M.P. S.A.", kas darbus piedāvā veikt par 12,364 miljoniem eiro.