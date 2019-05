Muzeju naktī vilcienu biļetes būs uz pusi lētākas

Braukšanas biļeti par puscenu Muzeju nakts vakarā varēs saņemt visās AS “Pasažieru vilciens” biļešu kasēs. Savukārt gadījumā, ja iegādes brīdī konkrētā kase ir slēgta, arī vilcienā pie konduktora kontroliera biļete pasažieriem tiks piedāvāta ar atlaidi. Ērti iegādāties e-biļeti ir iespējams jau šobrīd - mūsu mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Vilcienu kustības sarakstā 18. maija vakara reisi, kuriem piešķirta atlaide, ir atzīmēti ar īpašu Muzeju nakts simbolu.

Muzeju nakts ietvaros 18. maijā gaidāmas dažādas aktivitātes, kas norisināsies arī vilcienā. Par godu Saulkrastu novada tūrisma sezonas atklāšanai pūšamo instrumentu trio pavadīs pasažierus ceļā vilcienā, kas uz Saulkrastiem no Rīgas atiet plkst. 17.37 un no Skultes atiet plkst. 19.09. Savukārt plkst. 17.19 ceļā no Jelgavas uz Rīgu dosies īpašs Tīrkultūras vilciens. Tematiskajā vagonā pasažieri varēs sadziedāties kopā ar mūziķi un komiķi Kozmenu un piedalīties konkursos ar garšīgām balvām.