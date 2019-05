Ar Čakšas bijušo vīru saistīta firma no veselības budžeta saņēmusi nepilnu miljonu

"Pārbaudot darījumus, mēs konstatējām, ka vienā no pozīcijām mums diezgan bieži ir jāiet ar aicinājumu grozīt darījuma nosacījumus, lai viņi būtu atbilstoši vienošanās prasībām," raidījumam sacīja Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs. Departaments pārbaudīja vēsturiskus darījumus un 19.martā VM pieprasīja informāciju par vienu no noslēgtajiem darījumiem. "Tad, kad saņēmām, izskatījām, tad arī informējām VM par to, ka, mūsuprāt, darījumā lielākā daļa no darba uzdevumiem neatbilst vienošanās nosacījumiem," atklāj Fiļipovičs.