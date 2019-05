Igaunijā pieaudzis "alkohola tūrisma" apjoms no Somijas

Tiek norādīts, ka aptuveni ceturtā daļa alkohola Somijā tiek ievesta no Latvijas, kur akcīzes nodoklis ir zemāks.

“Alkohola tūristu” uzvedība ievērojami atšķiras – ir tie, kuri iepērk alkoholiskos dzērienus vairumā, bet ir arī tādi, kuri nopērk dažas pudeles. Ir pieaudzis to cilvēku skaits, kurus neietekmē ne Igaunijas alkohola cenu līmenis, ne arī vieta, kur iegādāties alkoholu.

Arvien vairāk somu no Igaunijas uz dzimteni ved vairāk nekā 100 litru alkohola. Lielākie alkohola pircēji no Somijas uz Igauniju brauc vidēji piecas reizes gadā.

Aprīļa – maija periodā 2018. gadā samazinājās izvestā alus apjoms no Igaunijas. Tomēr šogad izvestā alus apjoms ir palielinājies – no februāra līdz aprīlim somi no Igaunijas izveduši par 40% vairāk alus nekā pērn šajā laika posmā.