Nebeidzama jautrība ZZ Čempionāta 1. finālā dienā

Skolēniem šoreiz sagatavotas astoņas Fināla stafetes – ieskatīsimies katrā no tām. “Zelta Zivtiņas” akvaparkā skolēniem jāpārvar slidens un slapjš ūdens ceļš, un nekas nav tik vienkārši, kā izskatās! Kurš vislabāk pratīs noturēt līdzsvaru? SEB UZVARAS KAROGI skaisti plīvo debesīs, bet visaugstāk tos pacelt izdodas tiem, kuri fizikas un ģeometrijas stundās nav slinkojuši. Citi ritmiski griež zinātnes centra AHHAA lielriteni vai pārvar šķēršļus “Tele2” iedvesmojošā zonā “Vēl augstāk ar “Tele2””. “Sadales tīkla” zonā par līderiem kļūst skolēni ar vislabāko atmiņu. Stafete KOPĀ UZ UZVARU māca nedarīt citiem to, ko negribam, lai dara mums, un darboties kopā lielā komandā. Dabas pazinēji un aizstāvji var izcelties ŠĶIRZIŅA stafetē, bet BUMBO UN RIPO zonā, izrādās, par līderi ir jākļūst kādam citam no komandas, kamēr īstais līderis pakāpjas malā vai šajā gadījumā iekāpj kartingā.