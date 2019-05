"Valsts nekustamie īpašumi" pārcelsies uz telpām VID ēkā Talejas ielā

Paredzams, ka darba vides plānojumā būs iekļautas zonas gan individuālam darbam, kas prasa koncentrēšanos, gan sadarbības zonas komandas darbam. Jaunajā birojā vienuviet strādās apmēram 250 VNĪ darbinieku, tur būs 170 darba staciju, no kurām tikai dažas būs stacionāras. Vienlaikus uzlabojot un modernizējot darba vidi, tiks samazināts kvadrātmetru skaits uz darbinieku no pašreizējiem 16 kvadrātmetriem līdz deviņiem kvadrātmetriem.

TVNET jau vēstīja, ka VNĪ no šā gada sāks ieviest jaunu pieeju darba vides veidošanā publiskajā sektorā - koncepciju "Nākotnes birojs". Viens no piemēriem šai koncepcijai būs Ekonomikas ministrijas un tās padotības iestāžu pārcelšana uz Elizabetes ielu 2, kas varētu notikt aptuveni piecu gadu laikā. No patlaban esošajām deviņām adresēm ministrija un tās iestādes pārvietosies uz vienu adresi, bet aizņemto telpu platība samazināsies no 30 000 kvadrātmetru līdz 20 000 kvadrātmetru.