Patlaban RD ne koalīcijai, ne opozīcijai nav stabila vairākuma

Kopumā Rīgas domē strādā 60 deputāti, no kuriem 32 līdz šim bija koalīcijas pārstāvji. Līdz ar četru deputātu izslēgšanu no "Saskaņas" koalīcija palikusi 28 deputātu sastāvā, kas ir tikpat, cik ir opozīcijas deputātu. Kopā ar bezpartejisko deputātu Oskaru Putniņu koalīcijai ierasti bija vēl viena papildu balss, taču, tā kā "saskaņietis" Maksims Tolstojs domē nav manīts kopš iesaistīšanās Rīgas tūrisma attīstības biroja korupcijas skandālā, koalīcija var nodrošināt tikai 28 deputātu atbalstu.

Šāds balsu sadalījums liedz koalīcijai pieņemt lēmumu, piemēram, par vicemēra, no "Saskaņas" izslēgtā Vadima Baraņņika atstādināšanu no amata. To koalīcijas pārstāvji bija apņēmušies izdarīt šonedēļ, taču lēmuma pieņemšanai nepieciešams opozīcijas atbalsts.

Patlaban koalīcijai nav iespējas no Pilsētas attīstības komitejas vadītāja amata atbrīvot arī no "Saskaņas" izslēgto Alekseju Rosļikovu. Kopumā komitejā strādā astoņi opozīcijas un 12 koalīcijas deputāti, no kuriem trīs ir no "Saskaņas" izslēgtie domnieki. Ja izslēgtie deputāti par savu atstādināšanu nebalso, koalīcijai būtu deviņas balsis, kas varētu ļaut lēmumu pieņemt.