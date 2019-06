Horoskopi visai nedēļai

STRĒLNIEKS It visā tieksies pēc lielākas brīvības sajūtas, neatkarības, nelabprāt uzņemsies jaunas saistības. Šonedēļ vieglāk no rokas ies radošas lietas. Saskarsmē ar priekšniecību atturies no paaugstināta toņa, necenties izrādīt savu pārākumu zināšanās vai dzīves viedumā, labāk saglabā diplomātiskas, lietišķas attiecības. Ir vērts ieklausīties otrās pusītes sniegtajos padomos, nerīkoties tai par spīti. Esi apzinīgāks tēriņos, neļauj mirkļa iegribām ņemt virsroku.