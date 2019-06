Labi apmaksāta darba "Facebook" pakļautībā ēnas puses: nāve un psihiska rakstura problēmas

“Tas bija pamatīgs trieciens, faktiski – masu panika. Moderatori vairs netika ar to galā. Cilvēki turpat birojā sāka raudāt, vemt... Neviens nebija gatavs ko tādu redzēt. Un mums darba devēji bija uzstādījuši nosacījumu – jānoskatās vismaz 15 sekundes no katra video, lai izvērtētu, vai tas ir jāatstāj, vai nē,” atminas Spīgs.

Sociālo tīklu “neredzamā” puse ir ļoti sarežģīta pasaule, kas nereti balstās uz darbiniekiem, pret kuriem izturas ārkārtīgi slikti, un to neatsver arī labā darba alga. Lai ietaupītu naudu, tehnoloģiju giganti satura moderāciju uztic citiem uzņēmumiem, kas, savukārt, lai nezaudētu izdevīgos darba līgumus, arī izturas pret darbiniekiem tā, it kā viņi nebūtu cilvēki. Uzsverot to, ka darba vieta piedāvā dažādus labumus, to skaitā veselības aprūpei, patiesībā arvien vairāk satura moderatoru cieš no dažādām psihiska rakstura kaitēm – gan attieksmes, gan darbā redzētā satura dēļ. Un, kā pierādījies, tas var novest arī līdz nāvei...