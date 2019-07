Publiskai apspriedei nodoti apjomīgi likumu grozījumu projekti visaptverošas valsts aizsardzības stiprināšanai

"Nepilnības mūsu pašu likumos var kļūt par ļaunāko ieroci pret mums pašiem. AM vēlas skaidri noteikt, kas krīzes situācijā sagaidāms no iedzīvotājiem un kādus pakalpojumus sniedz valsts. Savlaicīgi mazinot birokrātisko slogu un aizlāpot likumu nepilnības, mēs stiprinām savu valsti," uzsvēra aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP), aicinot ikvienu iesaistīties un sniegt savus priekšlikumus, lai kopīgi aizsargātu Latviju.

Saskaņā ar šiem grozījumiem, par kritisko pakalpojumu sniedzēju sarakstu un to darbības nepārtrauktības plāna izstrādi būtu atbildīgs Ministru kabinets. Piemēram, grozījumos paredzēts noteikt, ka nepieciešams nodrošināt elektronisko sakaru tīkla darbību un balss telefonijas pakalpojumus, lai saglabātu informācijas apriti un komunikācijas iespējas.

Grozījumi Mobilizācijas likumā tiek rosināti, lai ar jaunu likuma pantu noteiktu izņēmumus pilsoņu iesaukšanai aktīvajā dienestā un iedzīvotāju mobilizācijai civilās aizsardzības formējumos vai civilās aizsardzības pasākumu veikšanā. Saskaņā ar grozījumiem sākotnējo izņēmumu sarakstu, kurā iekļauti noteikti amati, Ministru kabinets varētu papildināt, atkarībā no valsts apdraudējuma veida, tā intensitātes un rakstura.

Savukārt izstrādātie grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" papildina izņēmuma stāvokļa laikā nosakāmos tiesību ierobežojumus, kā arī Ministru kabineta tiesības mainīt valsts budžeta apropriāciju. Grozījumi arī sniegtu tiesības par apdraudējuma pārvarēšanu atbildīgajām iestādēm izņemt skaidru naudu no Latvijas Bankas Valsts kases konta. Attiecībā uz kompensāciju izsniegšanu grozījumi paredzētu, ka valstij pēc ārkārtējo situāciju pārvarēšanas nav pienākums kompensēt neiegūto peļņu, jo resursi no sabiedrības tiktu ņemti ārēju jeb no Latvijas valsts neatkarīgu apstākļu dēļ.