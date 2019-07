Helsisms - grūti diagnosticējama psihiska slimība

Kustīgs dzīvesveids, rūpes par sevi, sabalansēts uzturs - neviens neapšauba, ka šīs veselību veicinošās aktivitātes ir apsveicamas, tomēr nereti vērojama tendence pārspīlēt. To saista ar helsisma jēdzienu, kas no vienas puses ir veselības kā vērtības apzināšanās, bet no otras puses - krišana galējībās, robežojoties ar tādu psihisko saslimšanu veidu kā procesu atkarība.