VID atgādina: līdz 15. jūlijam jāveic obligātās sociālās iemaksas no otrajā ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām

Savukārt obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzības veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem.

VID informēja - lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 430 eiro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 25% vai 50% apmērā, ņemot vērā darbības veidu. Ja autordarbs tiek veikts darba tiesiskās attiecībās vai ja autordarba izpildē izmantota darba devēja materiāli tehniskā bāze (telpas, aprīkojums un citi), nosakot ienākumu no autoratlīdzības, izdevumu normu nepiemēro.

Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 600 eiro, no tiem atskaitāmi izdevumi 25% apmērā, tas ir, 150 eiro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 450 eiro un autors to saņem 2019.gada jūnijā, tad līdz 2019.gada 10.jūlijam autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 2019.gada 15.jūlijam jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no vismaz 430 eiro, tas ir 138,25 eiro apmērā.