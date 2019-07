Kompānijai Facebook draud $5 miljardu naudas sods

ASV Federālā tirdzniecības komisija saskaņojusi vienošanos ar Facebook, kas paredz, ka sociālo mediju gigants izmaksā 5 miljardu ASV dolāru lielu naudas sodu par lietotāju datu noplūdi. Runa ir par gadījumu, kad Lielbritānijas datu analīzes un konsultāciju firmai "Cambridge Analytica" izdevās iegūt vairāku desmitu miljonu "Facebook" lietotāju datus, ziņo The Wall Street Journal, The New York Times un Reuters.