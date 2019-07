Domā par smēķēšanu? Padomā vēlreiz!

Eiropas Savienībā 25% iedzīvotāju nomirst no smēķēšanas izraisītām slimībām. Neeksistē tāds jēdziens kā “vesels smēķētājs”. Vairums smēķētāju uzsāk smēķēt nepilngadīgi. Sākot smēķēt bērnībā, nikotīna atkarība ir augstāka un grūtāk pārvarama. Tāpat, neskaitot parastās cigaretes, mūsdienās ir arī citi vilinoši, taču tikpat kaitīgi izstrādājumi, kuri tiek patērēti nikotīna uzņemšanai, – dažādu aromātu elektroniskās cigaretes, ūdenspīpes, šņaucamā un zelējamā tabaka. Par smēķēšanu, nikotīna ietekmi uz jauniešu veselību un izrietošajām sekām stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu pneimonoloģe Renāte Snipe.

Smēķēšanas veidi dažādi, bet sekas – vienādas

Nikotīns ir ārkārtīgi spēcīga atkarību izraisoša viela. Pētījumi liecina, ka nikotīns ir viena no visspēcīgākajām atkarību izraisošajām vielām, tam ir lielāks atkarības izraisīšanas potenciāls nekā heroīnam.[1] Cigarešu smēķēšanas procesā izdalās daudz kancerogēnu vielu - vairāk nekā 4 000 ķīmisku vielu, no kurām vairāki simti ir toksiskas, vairāk nekā 70 – vēzi izraisošas. Lai arī elektroniskās cigaretes tiek pozicionētas kā darvu nesaturošas, tas nenozīmē, ka tās ir mazāk kaitīgas. Pētījumi par to kaitīgumu lavīnveidīgi pieaug. Kaitīgi ir tvaiki, aromatizētāji; karsējošās spirāles satur un iztvaiko hromu, niķeli, propilēnglikolu, formaldehīdu un citus ķīmiskos savienojumus, kuru ietekme uz veselību ir kaitīga. Jaunākās paaudzes E-cigarešu izdalītais tvaiks var saturēt un piegādāt smēķētajam nikotīnu augstākā koncentrācijā, kas rada daudz augstāku atkarības potenciālu. Sliktākais, ka E-cigaretes ir atraktīvas bērniem un pusaudžiem – “advancēts”, digitāls, it kā mazāk kaitīgs produkts. Pašlaik ir pierādīts, ka speciālistu bažas ir bijušas pamatotas – pusaudži, kas sāk smēķēt E-cigaretes, visbiežāk vēlāk uzsāk tabakas izstrādājumu smēķēšanu.

Lai arī ūdenspīpes nereti tiek uzskatītas par nekaitīgām, uzņemtā nikotīna deva ir ļoti liela. Pīpējot ūdenspīpi, pastāv arī risks inficēties ar B[2] un C hepatītu[3] un arī gaisa pilienu infekcijām, ja pīpējot tiek lietots kopīgs iemutnis. Kas attiecas uz zelējamo tabaku, kuras lietošana arvien vairāk izplatās Latvijas jauniešu vidū[4], tās ietekme ir visai labi redzama Skandināvijas valstīs, kur to plaši lieto un ir ļoti augsta saslimstība ar lūpas, barības vada, mutes dobuma audzējiem. Pēc R. Snipes novērojumiem, arī šņaucamā tabaka ir visai izplatīta skolēnu vidū. To lietojot, nikotīns tiek uzņemts caur deguna gļotādas asinsvadiem, veicinot deguna blakusdobumu audzēju risku. Tas tikai pierāda, ka jebkāda veida nikotīna izstrādājumu lietošana neatkarīgi no uzņemšanas veida ir kaitīga veselībai un arī bezdūmu izstrādājumi ir ļoti nozīmīgs riska faktors barības vada, mutes dobuma un aizkuņģa dziedzera vēža attīstībā.

Jaunieši ir lielākā riska grupa