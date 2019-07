Negatīvs ieradums, kura dēļ cilvēki daļu naudas burtiski izmet mēslainē

Nozīmīga problēma mūsdienu sabiedrībā ir tā, ka lielveikalos par ļoti izdevīgu cenu ir iespējams iegādāties pārtikas produktus lielos iepakojumus. Pircēji labprāt vēlas izmantot iespēju par mazāku naudas summu iegādāties vairāk, taču nereti produkts sabojājas, pirms to paspēj izlietot. Tādā gadījumā no ietaupījuma nekas daudz pāri nepaliek, jo produkts tiek izmests. Šai problēmai uzmanību pievērsusi iepakojumu ražotāja, starptautiskā uzņēmuma „IMMER Group” prezidente Irina Mirošņika, kura portālam TVNET plašāk pastāstīja par to, kādēļ izdevīgāk ir iegādāties tieši mazos iepakojumus.