Mežaparks: pievilcīgākā apkaime vēsturisko tradīciju cienītājiem un modernā dzīvesveida piekritējiem

Vidējā cena neremontētai mājai Mežaparkā savārtās ap pusmiljonu eiro, un īpašuma kopējā cena būs atkarīga arī no pieejamās zemes platības un kopējā mājas stāvokļa. Tomēr miljons eiro cenu līdz šim neviens nams Mežaparkā neesot pārsniedzis, zina teikt I. Pīlādze. Savukārt jau gatavu dzīvošanai māju piedāvājums Mežaparkā iedalāms divās grupās: tiek pārdotas mājas, kuras piedzīvojušas atjaunošanu 90.gados vai ap 2000. gadu, kad vai nu tika iegādāti vai atgūti vēsturiskie īpašumi – vietējas vai valsts nozīmes vēstures pieminekļi. Otra grupa - mājas, kas ir nesen uzceltas, ar mūsdienīgāku dizainu un no modernākiem materiāliem. Otro piedāvājumu lieliski papildinās „Mežaparka Rezidences” projekts, piebilst I. Pīlādze. „Šis projekts Mežaparkā ieņem nozīmīgu vietu. Tas ir pavisam jauns, kvalitatīvs piedāvājums – jauns rajons ar sakārtotu infrastruktūru, moderniem mājokļiem, kas, manuprāt, tieši nekonkurē ar t.s. veco Mežaparku. Tas paplašina mājokļu izvēles iespējas Mežaparkā, jo vecajā Mežaparkā trūka jaunu, mūsdienīgu ēku, jo ne visi klienti vēlas dzīvot vēsturiskās ēkās (pirms tam ilgu laiku pavadot tās renovējot). Noteikti būs pieprasījums pēc dzīvokļiem, rindu mājām. Esmu dzirdējusi, ka vecākie apkaimes iemītnieki, kuri jau ir cilvēki cienījamā vecumā, labprāt lielās villas pārdotu un pārvāktos turpat līdzās, bet mazākas platības mājokļos. Arī pieprasījums no jaunajām ģimenēm, kas lūkojas pēc īpašumiem, kuru cena nepārsniedz pusmiljonu eiro, noteikti būs.