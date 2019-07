Katrs otrais Latvijas iedzīvotājs saulē atrodas bez aizsargkrēma

Ārste dermatoloģe L. Valeine norāda, ka saules aizsargkrēms ir pirmās līnijas aizsardzība pret ultravioleto (UV) staru radīto kairinājumu, kas nav veselīgs un grauj ādas imunitāti, savukārt ilgtermiņā var pastiprināt ādas vēža risku. Speciāliste uzsver, ka, lietojot saules aizsargkrēmu, mēs sevi laikus pasargājam no šīm negatīvajām parādībām, jo pēc saules aizsargkrēma uzklāšanas āda veido katra cilvēka fototipam atbilstošu un veselīgu iedegumu. BENU Aptiekas Veselības monitoringa rezultāti atklāj, ka 39% aptaujas dalībnieku saules aizsargkrēmu uzklāj, ejot uz pludmali, 19% - dodoties pie dabas, savukārt tikai 16% respondentu norādījuši, ka saules aizsargkrēmu lieto katru reizi, kad atrodas saulē. L. Valeine atgādina, ka saules aizsargkrēma lietošana ir aktuāla pilnīgi visām iedzīvotāju grupām, un ne tikai dodoties uz pludmali, bet jau no pirmās pavasara saules līdz pēdējai saulainajai vasaras dienai. Saules aizsargkrēma uzklāšana ir aktuāla arī ziemas mēnešos, piemēram, atrodoties kalnos, kā arī visiem, kam ir pigmentācijas traucējumi, apsārtums jeb kuperoze un ādas vēža vēsture.

Monitoringa rezultāti atklāj, ka saules aizsargkrēmu visbiežāk lieto iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 25 gadiem (82%), kamēr vecākās iedzīvotāju grupas saules aizsargkrēmus izmanto izteikti mazāk, piemēram, vecuma grupā no 55 līdz 63 gadiem tikai 41% respondentu norādījuši, ka lieto saules aizsargkrēmus. L. Valeine to skaidro ar informētību un zināšanām par iespējamajiem riskiem, jo jaunieši vairāk laika pavada digitālajā vidē, kur uzzina par iespējamajiem veselības apdraudējumiem, sauļojoties bez aizsargkrēma. Tikmēr farmaceite Z. Ozoliņa, balstoties uz savu pieredzi, norāda, ka aptiekās visbiežāk ar jautājumiem par ādas aizsardzību saulē un saules aizsargkrēmu lietošanu vēršas jaunās māmiņas, jo viņas apzinās, ka maziem bērniem saulē nepieciešamas īpašas rūpes un aizsardzība. Aptiekā bieži vēršas arī cilvēki ar saules apdegumiem, kuri nav ievērojuši saulē pavadīto laiku vai arī saules staros atradušies bez aizsargkrēma. Trešā iedzīvotāju grupa, kas regulāri vēršas aptiekā pēc padoma, ir cilvēki ar alerģiskām reakcijām uz sauli, kuru īpatsvars, kā atklāj Z. Ozoliņa, satraucošā kārtā pakāpeniski pieaug.