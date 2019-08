Kā atteikties no piedāvāta alkohola?

Visbiežāk cilvēki atsakās no alkoholisko dzērienu lietošanas, jo rūpējas par savu veselību un nevēlas izjust iedzeršanas atstātās sekas uz savu pašsajūtu. Šāds lēmums ir tikai apsveicams, jo statistikas dati rāda, ka pašlaik aptuveni 40% no kopējā slimību radītā sloga Latvijā saistīti ar dažādiem uzvedības riskiem, tostarp smēķēšanu un alkohola lietošanu.[1] Līdz ar to, ja cilvēks atsakās no alkohola lietošanas, pastāv lielāka iespējamība izvairīties no dažādām slimībām un veselības problēmām.