Burovs: Rīgā beigusies vienas ikonas ēra

Burovs sacīja, ka tagad pats galvenais ir izveidot komandu, kādas patlaban neesot. Viņš skaidroja, ka nerunā par padomniekiem vai kādiem konsultantiem, bet par komandu no politiskās vadības un par izpildvaru.

Viņš arī atzina, ka nebaidīšoties no amata atbrīvot tos, kas strādā slikti. "Galvenais ir izpilddisciplīna," pauda mērs.

Vaicāts par to, kā spēs sadarboties 35 par viņu balsojušie domnieki, tai skaitā četri iepriekš no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, Burovs atzina, ka pastāv zināma neuzticība, bet būtu jābeidz vienam otru kritizēt un jādomā par to, ko var izdarīt.