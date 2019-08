Pirms balsojuma par Burovu “Saskaņa” cīnījās par “Rīgas centrāltirgu”

Pārvaldīt RCT “Saskaņa” tomēr nedabūja. Baraņņika pārvaldībā paliek arī “Rīgas satiksme” un “Rīgas namu pārvaldnieks”, viņš uzraudzīs arī Pilsētas attīstības departamentu un būvvaldi. Bijušo “saskaņiešu” četrinieks jeb Neatkarīgo deputātu frakcija (NDF) cieši sadarbojas ar bijušo opozicionāru trijnieku – bloku “Rīgai!”. NDF šonedēļ jau sagādāja neveiklus mirkļus Sandrim Bergmanim, atbalstot opozīcijas vēlmi viņu publiski izjautāt pirms iecelšanas Rīgas brīvostas valdē. Pavasarī četrinieks izgāza Bergmaņa virzīšanu par vicemēru, kas arī izraisīja frakcijas šķelšanos.

Deputāts, kurš paguvis pastrādāt dažādās Rīgas domes struktūrās un iekulties vairākos skandālos, to nav aizmirsis, tāpēc par bijušo biedru ietekmi ir sašutis. “Protams, ka viņi regulēs tāpēc, ka bez viņiem mēs nevarēsim pieņemt nevienu lēmumu. Tā arī ir tas. Viņiem ir tā sauktā zelta kārts uz doto momentu. Un es uzskatu, ka tā, kā viņi šantažēja visus, tā viņi arī šantažēs. Un uz šādu šantāžu nevajadzēja pakļauties un iet,” klāsta Bergmanis.

Bergmanis atzīst, ka pirmās domstarpības ar “četrinieka” pārstāvi Valēriju Petrovu viņam sākušās jau pirms dažiem gadiem, kad abi strādājuši “Rīgas namu pārvaldniekā”. Bergmanis bijis valdes loceklis, bet Petrovs – konsultants. Par ko bijušas nesaskaņas? Par saimnieciskiem jautājumiem un par stilu – tik vien atklāj Bergmanis.

Savukārt vairāku Rīgas pašvaldības uzņēmumu konsultants Petrovs klāsta, ka Bergmanis nevar pavilkt sarežģītus darbus un neko iespaidīgu nepaveica nevienā no amatiem. Neatkarīgo deputātu frakcijas vadītājs arī stāsta, ka drīzumā viņi plāno dibināt biedrību, uz kā bāzes vēlāk veidot jaunu politisko spēku.

Tomēr Petrovam ir saikne ar kādu Rīgas domes vecajai politikai ilgstoši tuvu stāvējušu tēlu – Nila Ušakova bijušo ārštata padomnieku, juristu Jāni Dzanuškānu. “Principā Jānis Dzanuškāns ir mans advokāts. (..) Principā, ja man vajadzēs sagatavot kaut kādus papīrus, uztaisīt kaut kādu biedrību vai vēl kaut ko, tad es vēršos pie šī cilvēka,” atzīst Petrovs. Vaicāts par sadarbību ar Dzanuškānu politiskos jautājumos Petrovs to noraida: “Principā to, ko es runāju ar savu, tā teikt, juristu, principā es pat negribu izpaust. (..) Nē, nē, tādā veidā nē. Man ir komunikācija tīri kā ar profesionālu juristu.”

No visiem trim šai sasaukumā vēlētajiem mēriem atbalsts Burovam ir lielākais. Gan par viņu, gan par Vladovu nobalsoja 35 deputāti, no kuriem trīs agrāk pārstāvēja opozīcijas frakcijas. Tie ir šovasar no Jaunās konservatīvās partijas izslēgtie Imants Keišs un Druvis Kleins, kā arī Oskars Putniņš, kurš no “Latvijas attīstībai” frakcijas izstājās jau pirms diviem gadiem un pēc tam balsojumos daudzkārt atbalstījis koalīciju.

Deputātu bloka “Rīgai!” vadītājs Putniņš stāsta, ka ar Neatkarīgo deputātu frakciju viņiem ir mutiska vienošanās par sadarbību saimnieciskos jautājumos. Ko bloks “Rīgai!” domā par Baraņņika lēmumiem “Rīgas satiksmes” valdē iecelt iepriekš to pametušo Emīlu Jakrinu, bet atlaist no tās Jāni Meirānu? “Es varu pateikt to, ka šobrīd, ar šo dienu varētu novilkt strīpu. Viss, kas ir bijis, tas ir viens. Tagad ir jauns sākums. Vajag uztaisīt auditu visās kapitālsabiedrībās, lai būtu kārtība un nebūtu nekādas korupcijas ēnas pār Rīgas domi, un vajadzētu vienkārši strādāt rīdzinieku labā,” saka deputāts Putniņš.