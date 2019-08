Apmēram 84% iedzīvotāju vismaz reizi nedēļā uzturā lieto vārītus kartupeļus un gaļu

Pētījuma rezultāti liecina, ka gaļu uzturā biežāk lieto vīrieši, it īpaši vecumā no 45 līdz 54 gadiem. Turpretim sieviešu vidū lielākais gaļas patēriņš novērojams vecuma posmā no 35 līdz 44 gadiem. Tāpat pētījuma rezultāti rāda, ka vismazāk gaļu Latvijā ēd vīrieši vecumā no 65 līdz 74 gadiem un sievietes vecumā no 15 līdz 24 gadiem.