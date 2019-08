Pieci soļi, lai kļūtu par saimnieku: kas jāzina nekustamā īpašuma pircējam

Nekustamā īpašuma iegādes procesā jārēķinās ar trīs veida izmaksām. Izmaksas bankā var pārbaudīt pirmslīguma informācijā, savukārt izmaksas pie notāra par nostiprinājuma lūgumiem būs aptuveni 150 – 200 EUR atkarībā no darījumā iesaistīto personu skaita. Trešā izmaksu pozīcija ir valsts nodeva par īpašuma tiesību maiņu – tie ir 2% no nekustamā īpašuma vērtības. Šo vērtību nosaka kā augstāko summu vai nu no pirkuma līgumā minētās summas, vai no iegādājamā īpašuma kadastrālās vērtības. Vēl būs jāmaksā nodeva par hipotēkas reģistrāciju - 0,1% no aizdevuma summas. Dažkārt darījuma puses vienojas, ka, lai samazinātu valsts nodevu, cenšas pirkuma līgumā daļu no nekustamā īpašuma cenas deklarēt kā cenu par mēbelēm, tehniku, iekārtām u.tml. Šādā gadījumā pircējam jāapzinās, ka banka finansēs tikai nekustamā īpašuma iegādi, proti, būtiski saruks aizdevuma summa.