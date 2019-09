Sieviete miegā norij savu saderināšanās gredzenu

Dženna Evansa no Santjago sociālajā tīklā vēsta, ka gredzenu norijusi miegā. Viņai esot bijis ļoti spilgts sapnis, kurā viņas līgavainis licis viņai norīt gredzenu, lai aizsargātu to no “sliktiem cilvēkiem”. Rezultātā viņa gredzenu norijusi nevien sapnī, bet arī realitātē.