Nosaukts Latvijas vērtīgākais uzņēmums

Vienlaikus Žīrurs atzina, ka nākamā gada Latvijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstā varētu būt izmaiņas, jo Ministru kabinets nesen lēma no "Latvenergo" atdalīt tās meitassabiedrību AS "Latvijas elektriskie tīkli" nodot to AS "Augstsprieguma tīkls". Tādējādi saruks "Latvenergo" vērtība.