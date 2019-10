"Rīgas karte" noraida "Deloitte" veiktā audita secinājumus

SIA “Delotte Latvia” audits tika pabeigts 2019. gada jūlijā, un no SIA “Rīgas karte” akcionāriem pēc tā netika saņemta neviena negatīva piezīme. Pēc “Conduent” ierosinājuma jūlijā auditu veica arī auditorkompānija KPMG un padziļinātas izpētes auditors no ASV. Arī pēc tam netika saņemtas nekādas negatīvas piezīmes par uzņēmuma darbu.

SIA “Delotte Latvia” audita sagatavošanas gaitā SIA “Rīgas karte” darbinieki regulāri tikās ar audita veicēju pārstāvjiem, tostarp par atsevišķiem jautājumiem bija arī diskusijas un atšķirīgi viedokļi. Jāņem vērā, ka audita veikšanai tika piešķirts ļoti ierobežots finansējums, un tā rezultātā nevarēja tikt piesaistīti starptautiski nozari padziļināti pārzinoši speciālisti, bet gan to veica salīdzinoši jauni auditori, kuri, iespējams, arī laika trūkuma dēļ, ne vienmēr līdz galam iedziļinājās elektroniskās norēķinu sistēmu apkalpošanas detaļās. Uzskatu, ka šāda apjomīga audita kompetentai veikšanai ir nepieciešams piesaistīt profesionālus auditorus ar starptautisku pieredzi, kas ir specializējušies konkrētās nozares jautājumos, atbilstoši pārzina tās specifiku un ir kvalificēti to izvērtēt detalizēti.

Iepriekš vēstīts, ka auditā secināts – “Rīgas karte” ir tikai starpnieks starp “Rīgas satiksmi” un apakšuzņēmējiem, bet par savu darbu no “Rīgas satiksmes” paņem uzcenojumu. Pērn tas bija bija 26%. “Rīgas kartes” audita autori ir aprēķinājuši, ka tas septiņas reizes pārsniedz tirgus līmeni. No audita var secināt, ka ja nepamatotā uzcenojuma nebūtu, “Rīgas satiksme” pērn varētu būt ietaupījusi 5 miljonus eiro. No audita secināms, ka saviem apakšuzņēmējiem, iespējams, pārmaksā arī pati “Rīgas karte”. Piemēram, par papīra “e-taloniem” gadā uzņēmums iztērē ap 3 miljoniem eiro. Kartiņas iepērk no firmas “Burlat” un katra šāda biļete maksā 45 centus. Taču LTV pārliecinājās, ka internetā līdzīgas kartiņas jebkurš interesents var nopirkt vismaz divreiz lētāk.