Reirs norāda uz nozarēm, kam 2020.gada budžetā piešķirti papildu līdzekļi

No 2020.gadā pieejamā kopējā papildu finansējuma trešdaļa piešķirta veselības nozarei, tiks novirzīta arī ārstniecības personāla atalgojumam, skaidroja politiķis. Reirs uzsvēra, ka veselības aprūpei valsts un pašvaldību budžetos kopā nākamgad paredzēti 1,37 miljardi eiro jeb 4,1% no iekšzemes kopprodukta (IKP) apmērā, kas nodrošina likumā prasīto līdzekļu apjomu 4% no IKP novirzīšanu medicīnai.