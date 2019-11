5 padomi, kā droši iepirkties internetā

“Tiešsaistes krāpšana ir kopumā radoša nozare, tas ir veids kā izvilināt naudu nesniedzot pretī gaidīto. Iepērkoties internetā mums nav iespējas pārliecināties par preci, to apskatot klātienē. Rūpīgi jāizvērtē vai tirgotāja lapa, kurā cilvēks vēlas veikt pirkumu, tiešām ir uzņēmuma īstais interneta veikals. No maksājumu viedokļa visdrošākās ir tās tirgotāju lapas, kurās tiek izmantota 3D Secure aizsardzība. Tas liecina, ka tirgotājs augstu vērtē maksājumu drošību un visdrīzāk viņš parūpējies arī par citiem savu IT sistēmu drošības aspektiem. Ko darīt, lai nekļūtu par krāpšanas upuri? Digitālajā vidē cilvēkam ir jābūt modram. Nedrīkst akli uzticēties acīmredzami neizpildāmiem solījumiem un neticamiem piedāvājumiem,” iesaka Oskars Blumbergs, Finanšu Nozares asociācijas IT drošības darba grupas vadītājs, SEB bankas Informācijas drošības vadītājs.