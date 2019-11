18.novembrī strādās atsevišķas pasta nodaļas; pensijas un pabalstus izmaksās agrāk

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā Rīgā strādās septiņas pasta nodaļas - 22., 25. un 33.pasta nodaļa strādās no plkst.10 līdz 22, 17.pasta nodaļa strādās no plkst.10 līdz 18, 20.pasta nodaļa strādās no plkst.9 līdz 21, 3.pasta nodaļa strādās no plkst.10 līdz 21, bet 50.pasta nodaļa strādās no plkst.10 līdz 20.

Tāpat 18.novembrī no plkst.10 līdz 18 strādās Mārupes pasta nodaļa tirdzniecības centrā "Mārupe", no plkst.8 līdz 19.30 strādās Daugavpils 2.pasta nodaļa, bet no plkst.9 līdz 20 strādās Daugavpils 20.pasta nodaļa. Liepājā no plkst.10 līdz 20 strādās 3. un 7.pasta nodaļa. Savukārt Jelgavas 5.pasta nodaļa strādās no plkst.10 līdz 18, bet Jēkabpils 6.pasta nodaļa strādās no plkst.9 līdz 14.