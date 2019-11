Miljardieris Blumbergs cīnīsies par demokrātu nomināciju ASV prezidenta vēlēšanās

Ir gaidāms, ka 77 gadus vecais Blumbergs šonedēļ vismaz vienā štatā iesniegs dokumentus par savas kandidatūras izvirzīšanu, vēstīja laikraksts "New York Times" un citi ziņu mediji.

Šis solis ir skaidra pazīme, ka Blumbergs gatavojas prezidenta vēlēšanām, kurās viņa sāncensis būtu pašreizējais prezidents Donalds Tramps no Republikāņu partijas.

Blumbergs, kurš ir viens no bagātākajiem amerikāņiem, bija Ņujorkas mērs no 2001. līdz 2013.gadam. Viņš laika gaitā ir bijis gan Republikāņu, gan Demokrātu partijā, kā arī bijis no partijām neatkarīgs mērs.