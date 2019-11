Bezkontakta norēķins – neredzams, ierasts, vitāli nepieciešams

Radio veic funkciju, kuru mēs nedz manām, nez apspriežam, jo sen esam to pieņēmuši kā vērtīgu un pašsaprotamu savas ikdienas daļu. Norēķins ar bezkontakta karti, tālruni vai pulksteni Eiropā arī ir kļuvis par šādu nemanāmu ikdienas daļu. Tā ir daudz jaunāka tehnoloģija, salīdzinot ar vairāk nekā pirms 100 gadiem izgudroto radio. Tāpēc pagaidām vēl aktuāls ir jautājums par to, kā tas iespējams, ka pietuvinot karti vai tālruni maksājumu iekārtai, notiek norēķins par pirkumu? Kā tas īsti strādā?

Var šķist, ka bezkontakta norēķini ir pavisam jauna tehnoloģija, taču patiesībā tai ir vairāk nekā 20 gadu. Mastercard to ieviesa 2003. gadā, pamatā domājot par karšu lietotāju drošību un ērtību. Šo tā saukto NFC(near field communication, jeb tuvas distances radiosakars) tehnoloģiju izmanto arī maksājumiem tālruņos un citās ierīcēs. Šīs tehnoloģijas popularitāte ir pieaugusi ļoti strauji– Eiropā gada laikā bezkontakta maksājumu skaits palielinājies par 97%. Piemēram, Dānijā, Grieķijā, Ungārijā, Nīderlandē, Polijā un arī Krievijā, bezkontakta maksājumu īpatsvars no kopējā maksājumu skaita jau ir virs 50% (Mastercard dati). Līdzīgs popularitātes kāpums vērojams arī pie mums.

Tātad, kas īsti notiek norēķina brīdī? Tavā rīcībā ir ierīce, kurā ir iestrādāta mikroshēma ar tai pievienotu miniatūru antenu. Šī ierīce var būt, piemēram, bankas izdota maksājumu karte, uzlīme, aproce (vai jebkāds cits “gadžets”, kurā ir šī mikroshēma ar antenu) vai mobilā ierīce (tālrunis, planšete), kas aprīkota vai nu ar īpašu programmatūru vai arī ar īpašu SIM karti. Lai varētu notikt pirkuma apmaksa, ir nepieciešama arī reģistrēta bezkonktakta karšu pieņemšanas iekārta ar tajā iebūvētu antenu. Atšķirībā no bezkonktakta ierīces, kas izsniegta cilvēkam, bezkontakta karšu pieņemšanas iekārtas antena spēj gan pārraidīt radiosignālu, gan to uztvert. Brīdī, kad bezkonktakta ierīce nonāk karšu pieņemšanas iekārtas “izstarotajā” radiosignāla laukā, notiek datu apmaiņa starp ierīci un karšu pieņemšanas iekārtu – notiek darījums. To, ka datu apmaiņa ir notikusi, liecina gan gaismas signāls uz karšu pieņemšanas ierīces, gan skaņas signāls “piik”. Kvīts, ko karšu pieņemšanas iekārta izdrukā pēc pāris sekundēm apliecina, ka maksājums ir apstiprināts. Tas arī viss.