Vieglprātīgam miegam badam var sekot arī veģetatīvā distonija

Gandrīz puse jeb 48% Latvijas iedzīvotāju diennaktī pietiekami daudz guļ, tikmēr katrs trešais jeb 28% cieš no miega traucējumiem, liecina jaunākais pētījums* Turklāt, no bezmiega cieš arī 43% jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem.