SVT: Ar "Swedbank" starpniecību, iespējams, pārkāptas ASV un ES sankcijas pret Krieviju

No vairākiem “Swedbank” konfidenciāliem iekšējiem ziņojumiem tiek secināts, ka banka šo darbinieku uzskatīja par vienu no galvenajiem korupcijas riska faktoriem. Šis darbinieks bija atbildīgs par bagātākajiem un nozīmīgākajiem “Swedbank” Igaunijas filiāles klientiem, un iekšējā izmeklēšana atklāj, ka viņš ir zinājis to, ka daži no viņa klientu darījumiem bijuši aizdomīgi un netīri.