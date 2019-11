Latvietes uzvara IFBB Pasaules Fit Model čempionātā 2019

Latvijas galvaspilsētā Rīgā, 17. novembrī, noslēdzās vērienīgākais pasākums Fit Model sporta disciplīnā – otrais vēsturē IFBB Pasaules Fit Model čempionāts 2019, uzņemot dalībniekus no 4 kontinentiem. Pasaules čempionāts tradicionāli norisinājās krāšņajā STUDIO69 Koncerta zālē. Pasākumu organizēja Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija (IFBB Latvija), prezidentes Kristīnes Vederņikovas vadībā. Sacensību galvenie atbalstītāji Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Sporta federāciju padome.

65 sportisti no 14 dažādām Eiropas un pasaules valstīm tai skaitā pirmo reizi no Dienvidāfrikas, Ķīnas, Mongolijas, Kanādas, un Kazahstānas tika pārstāvētas sacensībās. Labākās pasaules sportistes demonstrēja teicamas ķermeņa formas, sievišķību un grāciju uznāciena raundā peldkostīmos, kā arī apburošus vizuālos tēlus vakarkleitās, kas arī tiek vērtēts no tiesnešu puses. Skaisti un fascinējoši peldkostīmi, izsmalcinātas vakarkleitas, īpašie skatuves stili – visi šie komponenti uzsver dalībnieču dabisko skaistumu un pievilcīgās, ne pārāk muskuļaini izteiktās ķermeņa formas.