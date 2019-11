"Origo" īpašnieks Rīgas centrā par saviem līdzekļiem pārbūvēs krustojumu

"Arvien populārāka nekustamo īpašumu projektos ir dažādu funkciju apvienošana vienas ēkas ietvaros. LCM šo daudzfunkcionalitātes konceptu jau šobrīd īsteno "Origo" paplašināšanas projektā, kas paredz veikalu un pakalpojumu piedāvājumam pievienot 11 500 m2 biroju platības jaunajā A klases biznesa centrā "Origo One". Vērtējot projekta ietekmi uz apkārtējo vidi un izanalizējot esošo situāciju, konstatējām, ka Rīgas centra vienā no aktīvākajiem krustojumiem starp Elizabetes un Satekles ielām pārvietošanās līdz šim nav bijusi pietiekami ērta un ir pat bīstama satiksmes dalībniekiem, tostarp gājējiem un velosipēdistiem," norāda LCM projektu direktors Andis Kublačovs.

"Ir vērts atzīmēt arī to, ka šī krustojuma pārbūve tika ieteikta kā nepieciešama aktivitāte arī vērienīgā "Rail Baltica" projekta ietvaros, īstenojot Rīgas multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izbūvi," skaidro Kublačovs.

Elizabetes un Satekles ielu krustojuma pārbūves rezultātā satiksmes dalībnieku pārvietošanos atvieglos vairāki uzlabojumi: krustojums būs regulējams - satiksmi organizēs luksofori; tiks izveidotas līdz šim neeksistējošas gājēju pārejas; esošā Elizabetes ielas veloceliņa josla tiks pagarināta pāri Satekles ielai, radot iespēju droši šķērsot ielu un nokļūt gan Stacijas laukumā, gan biznesa centra "Origo One" plašajā pazemes velostāvvietā. Krustojuma pārbūves ietvaros atbilstoši tiks mainītas arī apakšzemes inženiertehniskās komunikācijas un trolejbusu kontakttīkls.

LCM mērķis, veicot krustojuma pārbūvi, ir uzlabot transporta plūsmas drošību un palielināt komforta līmeni visiem satiksmes dalībniekiem (it īpaši gājējiem un velosipēdistiem) vienā no Rīgas noslogotākajiem ielu savienojumiem. Tādējādi tiks stimulēta arī Elizabetes ielas izmantošana gājēju kustībai, samazinot slodzi uz esošajām gājēju pārejām starp Merķeļa ielu un Stacijas laukumu.

Savukārt autotransporta lietotāji iegūst daudz saprotamāku un drošāku krustojuma risinājumu, jo īpaši attiecībā uz Satekles ielas šķērsošanu no Elizabetes ielas puses vai kreisā pagrieziena veikšanu uz Elizabetes ielu, braucot no Dzirnavu ielas puses. Pārbūves darbi Elizabetes un Satekles ielu krustojumā tiks uzsākti jau šā gada decembrī. Kopējās darbu izmaksas tiks pilnībā segtas no LCM finanšu līdzekļiem.