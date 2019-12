ECOFIN sanāksmē izskatīs prioritātes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā

ECOFIN sanāksmes laikā plānots izskatīt Banku savienības stiprināšanas progresa ziņojumu, kā arī informatīvi iepazīties ar direktīvas priekšlikumu, kas attiecas uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles. Tas nosaka, ka daļa no informācijas šīm kompānijām būs jāpublisko.

Finanšu ministrijā informēja, ka Latvija kopumā atbalsta priekšlikuma galveno mērķi cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, uzliekot par pienākumu konkrētiem daudznacionālajiem uzņēmumiem un to filiālēm publiskot informāciju par nodokļu nomaksu un citu ar to saistītu informāciju. Direktīvas priekšlikums nepaplašina jau pašlaik notiekošās ziņošanas apmēru.