Neatkarīgā izglītības biedrība: Promocijas darbu vērtība var "pazust tulkojumā"

Kā piemēru viņa minēja izglītību, kas ir viena no nozarēm, kurā nepieciešams tuvināt pētniecību un skolu vajadzības, tomēr promocijas pētījumi svešvalodā varētu to kavēt. Tāpat, viņasprāt, pastāv bažas, ka virkne doktorantu sākotnēji darbu izstrādās latviešu valodā, bet vēlāk nodos to tulkošanai, kas būtiski ietekmēs satura kvalitāti.