Lai apņemšanās vairāk sportot nepazūd jau pašā jaunā gada sākumā

Kādēļ tā notiek? Ko ieplānojam nepareizi? Veiksmīgas sportošanas uzsākšanas padomos dalās viens no CrossFit pamatlicējiem Latvijā Kaspars Zlidnis un BENU Aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa.

Mēs vienmēr visu plānojam uz priekšu, bet bieži vien šie plāni paliek par nepiepildītiem mērķiem un sapņiem. Kā uzsver K.Zlidnis – apņemšanās sākt sportot jaunajā gadā nerealizējas, jo datumu nomaiņa kalendārā nav saistīta ar mūsu motivāciju uzsākt fizisko aktivitāšu treniņus. Vislabāk ir sākt tagad, nevis rīt, jo rīt atkal būs jauna rītdiena. Svarīgi ir izprast, kāpēc man ir vajadzīga kustība un ko tas manā dzīvē var mainīt. Viena no kļūdām ir jau sākumā pārlieku sarežģīt pieeju sportam un veselīgam uzturam, jo katrs treneris un uztura speciālists centīsies pievērst uzmanību tieši savai metodei, saucot to par labāko un piemērotāko. Vienmēr jāuzmanās no sarežģītām un nesaprotamām treniņu programmām un uztura plāniem, jo tie tikai sajauc galvu. Kustība ir mūsu dabiskā izpausmes forma, un tā nav jāpadara par raķešu zinātni.