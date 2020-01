No šodienas autobraucējiem un smēķētājiem jārēķinās ar lielākiem izdevumiem

Svinu nesaturošam benzīnam par 1000 litriem akcīzes nodoklis pieaugs no 476 eiro līdz 509 eiro.

Benzīna un etilspirta maisījumam jeb degvielai "E85", kurā absolūtā spirta saturs gala produktā ir no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produkta daudzuma, par 1000 litriem akcīze augs no 142,8 eiro līdz 152,7 eiro.

Savukārt dīzeļdegvielai, petrolejai, degvieleļļai un dīzeļdegvielas un rapšu sēklu eļļas vai no rapšu sēklu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas sajaukumam par 1000 litriem akcīze palielināsies no 372 eiro līdz 414 eiro.

Naftas gāzei par 1000 kilogramiem akcīze augs no 244 eiro līdz 285 eiro, dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas biodīzeļdegviela, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai, akcīze augs no 55,8 eiro līdz 62,1 eiro.

Savukārt smēķējamai tabakai, tabakas lapām un karsējamai tabakai par 1000 gramiem akcīzes nodoklis palielināsies no 70 eiro līdz 75 eiro, bet cigāriem un cigarillām par 1000 gabaliem akcīze augs no 88 eiro līdz 95,2 eiro.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) aprēķiniem, tādējādi mazumtirdzniecībā benzīna cena varētu augt par 0,04 eiro litrā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), dīzeļdegvielai - par 0,05 eiro litrā, ieskaitot PVN, bet naftas gāzei - par 0,03 eiro, ieskaitot PVN.

Savukārt cigāriem un cigarillām (10 paciņā) cenas mazumtirdzniecībā varētu augt par 0,09 eiro, ieskaitot PVN, bet smēķējamai tabakai (40 grami paciņā) - par 0,24 eiro, ieskaitot PVN.

VID vērsa uzmanību uz to, ka naftas produktu un tabakas izstrādājumu apritē iesaistītajiem tirgotājiem jāveic atbilstošo preču inventarizācija, normatīvos noteiktajā termiņā jāiesniedz VID akcīzes nodokļa starpības aprēķins un jāsamaksā akcīzes nodokļa starpība par krājumā esošajiem naftas produktiem un tabakas izstrādājumiem.

VID ir izstrādājis metodisko materiālu naftas produktu un tabakas izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītajiem komersantiem, ar kuru var iepazīties VID interneta vietnē "vid.gov.lv": "Nodokļi", "Akcīzes nodoklis", "Informatīvie un metodiskie materiāli", atverot sadaļu "Par akcīzes preču inventarizāciju nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā nodokļa likmju maiņu".

Savukārt šā gada 1.martā tiks palielināts akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem.