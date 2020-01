Liepājas lidostā apkalpoto pasažieru skaits pērn pieaudzis gandrīz par pusi

Sesks norādīja, ka apkalpoto pasažieru skaita dinamika ir pieaugoša un sagaidāms, ka šī tendence saglabāsies arī šajā gadā, jo "airBaltic" jau publiskojusi jauno lidojumu sarakstu, kas paredz lidojumu skaitu no Liepājas uz Rīgu no aprīļa palielināt līdz sešām dienām nedēļā - no Rīgas reisi būs visas nedēļas dienas, izņemot sestdienas, savukārt no Liepājas uz Rīgu - visas dienas, izņemot svētdienu.