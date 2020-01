Latvija spērusi pirmo soli, lai netiktu iekļauta "pelēkajā sarakstā"

“Moneyval ekspertu vērtējums stiprina mūsu pārliecību, ka Latvija varētu netikt iekļauta tā dēvētajā pelēkajā sarakstā. Gaidot mūsu paveiktā novērtējumu arī pašā būtiskākajā - sistēmas efektivitātes izvērtējumā, par ko vēl ir jālemj FATF ekspertiem, ir jāturpina darbs pie iesākto reformu īstenošanas. Finanšu sektora uzraudzības “kapitālais remonts” bija manas valdības prioritāte kopš pirmās dienas, un gada laikā ir izdarīts milzu darbs, sakārtojot šo jomu. Paldies visiem, kuri aktīvi un nenogurstoši strādāja, lai to paveiktu. Turpināsim strādāt!” sacīja Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV).

2018. gada jūlijā "Moneyval" 56. plenārsēdē tika pieņemts piektās kārtas savstarpējās novērtēšanas ziņojums ("Mutual Evaluation report" - MER) par Latviju. MER atspoguļoja apkopojumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas pasākumiem, vērtējot aktuālo situāciju Latvijā no 2017. gada 30. oktobra līdz 10. novembrim.

2. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (un ar to saistītajos Ministru kabineta noteikumos) – nodrošinot ANO Drošības padomes noteikto sankciju tiešu un nekavējošu piemērošanu, negaidot to pārņemšanu ES tiesību sistēmā; izveidojot Sankciju koordinācijas padomi Ārlietu ministrijas vadībā; precizējot to personu loks, uz ko attiecas likuma prasības, kā arī detalizēti aprakstot sankciju piemērošanu publisko iepirkumu jomā un paplašinot uzraudzības iestāžu loku.