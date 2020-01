ASV akciju cenas stabilas, WHO neizsludinot globālo trauksmi pēc Ķīnas vīrusa

"Mēs sākām ar kritumu no rīta, jo Ķīna noteica dažādu pakāpju karantīnu pilsētām," sacīja LBBW analītiķis Karls Heilings. "Un tad akcijas atkopās pēc tam, kad WHO nepasludināja lielāku krīzi par to, kāda tā ir," viņš piebilda.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1093 līdz 1,1058 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3142 līdz 1,3124 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,84 līdz 109,47 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,41 līdz 84,25 pensiem par eiro.