Gaujas Nacionālajā parkā gada dzīvniekam - bebram - veltīti pasākumi

Visu mēnesi var piedalīties bebru foto konkursā, kurā, līdz februāra beigām iesūtot foto ar bebru, iespējams laimēt dāvanu kartes no "Enter Gauja". Savukārt bērniem līdz 12 gadiem ir iespēja piedalīties bebru zīmējumu konkursā, kurā bērni divās vecuma grupās - līdz septiņiem gadiem un no astoņiem līdz 12 gadiem - aicināti iesūtīt bebra zīmējumus. Labāko darbu autori saņems dāvanu kartes no "Enter Gauja".

Kā apgalvo dabas pētnieki, Eirāzijas bebrs, kura latīniskais nosaukums ir "Castor fibe", ir viena no diskusijas raisošākajām Latvijas zīdītāju sugām. No vienas puses, bebrs ir nekaitīgs radījums, kas dzīvo ūdenī un labprāt izvairās no cilvēkiem. No otras puses, iekārtojot savu dzīves vidi, tas nereti rada sarežģījumus un zaudējumus mežsaimniekiem un lauksaimniekiem. Savukārt Rīgā, lai pasargātu kanālmalas apstādījumus no bebru zobiem, nākas nodrošināt tur mītošos bebrus ar piemērotu barību, norāda zoologi.