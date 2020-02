Piespiedu karantīna: Japānas kruīza kuģī ar 3700 pasažieriem konstatēti desmit jauni koronavīrusa gadījumi

Kruīza kuģis "Diamond Princess" ar 3700 pasažieriem piestājis Jokohamas ostā Japānā, taču pasažieri no tā izlaisti netiek. Trešdien uz slimnīcu tika nogādāti desmit cilvēki, kuriem tika konstatēts jaunais koronavīruss. Nākamajā dienā to atklāja vēl desmit pasažieriem, vēsta "The Japan Times".