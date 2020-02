LNB atklāta sociāla atbildīga projekta foto izstāde “Neērtie bērni”

“Šī izstāde ir stāsts par izkāpšanu no komforta zonas. Gan mums, dalībniekiem un fotogrāfei, gan skatītājiem. Mums kā ģimenei tas prasīja atvērt mazu daļiņu no sevis, parādīt, ka esam šeit līdzās. Ka dzīvojam tādu pat dzīvi, kā citi līdzcilvēki, tikai mūsu ģimenē ir bērniņš, kurš atnācis citādāks. Izstāde ir pilna kontrastu: no vienas puses fotogrāfijas ir krāšņas un dzīvespriecīgas - nezinot šos stāstus nevarētu pat iedomāties, ka tajās redzamie bērni ir citādāki. No otras puses, tā ir realitāte. Ceru, ka šie skaistie foto cilvēkiem liks aizdomāties par saviem stereotipiem par cilvēkiem ar invaliditāti un stereotipiem, kas joprojām apvij ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, un liks ieraudzīt pirmkārt cilvēka individualitāti, un tikai tad viņa invaliditāti,” izstādes atklāšanā teica projektā iesaistītā zēna Jēkaba mamma Vineta Grigāne – Drande.