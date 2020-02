No Inčukalna pazemes gāzes krātuves izņemts lielāks dabasgāzes apjoms Somijai un Igaunijai

Uzņēmumā skaidroja, ka līdz ar vienotā dabasgāzes tirgus atvēršanu no šā gada 1.janvāra ir būtiski pieaugusi interese no Igaunijas un Somijas lietotājiem par Inčukalna pazemes gāzes krātuves izmantošanu. Pirmajā mēnesī kopš tirgus atvēršanas no krātuves kopējā izņemtā dabasgāzes apmēra Somijas tirgum izņemti 25% jeb 893 GWh, savukārt Igaunijai - 16% jeb 562 GWh.