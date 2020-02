Pēdējā iespēja pieteikties lielākajam fizikas konkursam "FIZMIX Eksperiments"

No 17. februāra līdz 24. martam notiks neklātienes kārta, kurā komandām patstāvīgi būs jārisina uzdevumi un jāpelna punkti, lai nokļūtu lielajā jubilejas finālā. Konkursa finālā sacentīsies 60 labākās komandas no visas Latvijas un 30 no tām nokļūs pusfinālā, savukārt cīņu finālā turpinās septiņas zinošākās komandas. No katra reģiona erudītākā komanda iegūs galveno balvu - piedalīšanos izzinošā vasaras nometnē. Plašāk par konkursa nolikumu var uzzināt šeit.