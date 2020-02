Medmāsu sertifikācijas reforma varētu mazināt cilvēkresursu trūkumu

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Latvijas Māsu asociācijas (LMA), Latvijas Jauno ārstu asociācijas (LJĀA), Latvijas Ārstu biedrības (LĀB), Veselības ministrijas (VM) un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas. Pasākumā piedalījās arī sabiedrības, universitāšu un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji.

Viena no galvenajām izmaiņām, kuru atnesīs reforma, būs atteikšanās no sertifikācijas procesa, kuru tagad aizvietos ar pārreģistrāciju. Tā paredzēs vienkāršotāku kvalifikācijas ieguvi gan jau izglītību ieguvušajām, gan jau strādājošajām māsām, gadījumos kad būs nepieciešams atjaunot savu kvalifikāciju. "Atsakoties no esošās sertifikācijas, tiks noņemta barjera," diskusijā uzsvēra Raiska.