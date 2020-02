Pastiprinātā banku kontrole 17% uzņēmumu likusi apsvērt iespēju atvērt kontu citā valstī

"Tas nozīmē, ka arvien grūtāk ir bankās aizņemties naudu. Kreditēšanas noteikumi kļuvuši daudz stingrāki nekā iepriekš - to atzīst gandrīz puse no tiem, kas ar to saskārušies. To, ka nekas nav mainījies pēdējā gada laikā, tātad kopš ir "kapitālais remonts", atzīst tikai apmēram katrs piektais. Tas nozīmē, ka četras piektdaļas uzņēmēju, kas ņem aizdevumu, ir pamanījuši pārmaiņas, kas vismaz no viņu skatu punkta nav bijušas uz labu," stāstīja Kaktiņš.